RIETI - Un governo nazionale ancora non c'è e bisogna capire se mai sorgerà in tempi brevi, alla lobby tra parlamentari reatini ci stiamo lavorando. Alla photo opportunity per deputati organizzata ieri pomeriggio da Nome Officina Politica da Duda's, si sottrae Gabriele Lorenzoni (sarà già a Palazzo Chigi? Sarà ancora sull'autobus?) ma ci sono Alessandro Fusacchia, Fabio Melilli e Paolo Trancassini, per la prima volta insieme in città.



Luned├Č 9 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:54



