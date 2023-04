Vigilanza Rai, vertice tutto al femminile: presidente Barbara Floridia, vicepresidenti Maria Elena Boschi e Augusta Montaruli

«Congratulazioni a Maria Elena Boschi, eletta Vicepresidente della commissione di vigilanza Rai. Buon lavoro anche alla vicepresidente Augusta Montaruli e alla Presidente Barbara Floridia. È bello vedere che a ricoprire queste cariche siano tre donne, che sono certa eserciteranno il loro ruolo con rigore, competenza, equilibrio». Così in una nota, la presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato Raffaella Paita.

La votazione tra presente e futuro

Si è chiusa oggi e senza sorprese, la vicenda della presidenza della Vigilanza Rai. A oltre cinque mesi dall'avvio della legislatura e con una serie di casi (da Sanremo in avanti) che hanno lambito la tv pubblica, alla guida dell'organismo parlamentare di controllo del servizio pubblico è approdata la pentastellata Barbara Floridia. La votazione è stata convocata per oggi alle 14. Confermata l'intesa raggiunta da maggioranza e opposizione sul nome della senatrice. Compreso il Terzo polo che, pur mirando a quella casella per l'ex ministra Maria Elena Boschi, non ha puntato i piedi.

Dunque, il vertice della Vigilanza è tutto rosa, con le donne al primo posto. Con la sua elezione Floridia lascerà ruolo di presidente dei senatori pentastellati. E il nome che circola in queste ore, come possibile sostituto, è quello dell'ex ministro Stefano Patuanelli.