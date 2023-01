A Civita Castellana battuto il record di candidati: corrono in sei, l'ultimo eletto 40 anni fa

Elezioni regionali 2023: record di candidati a Civita Castellana. Per partecipare alla corsa verso il parlamentino della Pisana si daranno battaglia in sei questa volta. Un record per la città delle ceramiche, poiché il massimo era stato raggiunto nel 2005 con tre rappresentanti. Per la cronaca, l'ultimo civitonico a sedere in consiglio regionale è stato Giovanni Cavalieri, eletto esattamente 40 anni fa, nel 1983, nella lista del Pci nella tornata del 1980: prese il posto di Oreste Massolo in corsa. Da allora c'è stato il vuoto per la capitale economica della Tuscia a Roma.

Ora ai nastri di partenza per tentare questa scalata si presenteranno due del Movimento Cinque Stelle, uno ciascuno per il Pd, Azione , Fdi e Forza Italia.

I pentastellati saranno rappresentati da Simona Sassara e Maurizio Serafinelli, che già hanno maturato esperienze sul campo nelle elezioni comunali e la prima anche per un posto in Parlamento, ma senza mai andare a dama.

Il Pd conta su Simone Brunelli, capogruppo in consiglio comunale ed ex segretario del partito. Azione su Paola Goglia, ex consigliera comunale di centro destra, Fratelli d'Italia su Giovanna Fortuna, attuale assessore allo sport, infine Forza Italia si gioca tutte le chance su Claudio Parroccini, attuale vice sindaco . Una bella battaglia non solo per loro, ma anche per gli oltre ottomila elettori che vedranno in questi giorni accreditarsi sollecitazioni di voto da ogni parte. La campagna elettorale nonostante i numeri è partita in sordina e si accenderà con l'avvicinarsi della data delle elezioni. Incontri sono stati programmati da tutti i candidati con le forze sociali, con le imprese ceramiche, con gli artigiani e le società sportive.

Si è messo in calendario anche un traffico sulle porte di molte aziende, che rischia di far incrociare i candidati in diverse sedi. Per ora non c'è stato alcun incontro pubblico. Forse si organizzarà un dibattito aperto tra tutti i papabili ad una poltrona di consiliere regionale.