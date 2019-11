STEFANELLI

VOTO 8

CANNON

VOTO 8

VILDERA

VOTO 8

ZUCCA

VOTO 7

PASTORE

VOTO 7

FUMAGALLI

VOTO 6.5



FILONI

VOTO 6

PASSERA

VOTO 5

BROWN

VOTO 5



ROSSI

VOTO 7

RIETI - Tre vittorie in casa e una in trasferta a Bergamo per una Zeus Energy Npc che vuole continuare a stare in vetta cercando di sfruttare al massimo il prossimo doppio impegno casalingo contro un’Eurobasket da non sottovalutare, sebbene ancora a zero col nuovo coach Maffezzoli, e la temibile Biella. Una gara sofferta in Lombardia, vinta dopo un brutto avvio, necessario per registrare la difesa, in cui si è visto per la prima volta cosa può dare Stefanelli alla squadra, senza dimenticare le prove dei tre lunghi Cannon, Vildera e Zucca.Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo tanti mesi, ha disputato 10 gare di fine regular season a Tortona la scorsa stagione. Poi, dopo il mercato, l’approdo a Rieti e un altro forzato stop. Aspettava la partita di ieri come non mai e ha mostrato grande disinvoltura in ogni fase di gioco, fino al canestro della sicurezza (74-78 a -17”). Solo lui sa quali sono i suoi limiti, che sono alti.Altra doppia doppia, ma ormai è normale. Tiene a galla la squadra quando soffre e poi, col migliorare della difesa, viene coadiuvato dagli altri.Doppia doppia anche per lui e ci voleva dopo alcune partite in cui non riusciva a dare il meglio di sé soprattutto in attacco. Anche a Bergamo era partito malino ma, come diciamo da tempo, l’arrivo di Stefanelli avrebbe “allargato il campo” per i lunghi e così è stato.Finalmente ha giocato da... Zucca. E lo ha fatto proprio a Bergamo dove aveva disputato un’ottima stagione l’anno scorso. Ora, superata l’ansia da prestazione che lo aveva un po’ attanagliato nelle gare precedenti portandolo a commettere errori, può solo migliorare, incluse alcune evitabili ingenuità commesse a Bergamo.Gran lavoro oscuro a chiudere qualsiasi varco. Era nel quintetto che ha concluso il match nelle incerte fasi finali rubando un pallone importante.Soffre con tutta la squadra all’inizio a va fuori giri. Poi, grazie alla crescita della difesa, ha acquisito sicurezza trovando anche la via del canestro.Torna in panchina dopo l’avvento di Stefanelli, ma quando entra morde sempre in difesa e in attacco segna un bell’alley-hoop. Meno appariscente di altre volte ma in crescita.Soffriva per un colpo al costato e si è visto. Meglio nella ripresa anche se ha commesso un paio di ingenuità come un pericoloso fallo di frustrazione su Ogunleye dopo un errore a -1’19”.Lontano parente di quello da 30 di valutazione contro Latina, resta in panchina nei minuti finali. A onor del vero veniva da tre giorni di influenza e ciò forse non lo ha aiutato a superare un aspetto nuovo, sia per lui che per gli altri esterni, perché l’arrivo di Stefanelli cambia alcuni equilibri tattici, toglie qualche minuto a tutti, riduce il numero di palloni giocabili, e quindi richiede più attenzione e qualità in un minor tempo in campo. Attenuante dell’influenza a parte ed essendo stato quello che ha gestito il maggior numero di palloni fino alla gara contro Latina ha i mezzi per riuscire nell'adattamento.Ha bisogno di quasi mezza partita per trovare le contromosse per arginare Bergamo. Nella ripresa la squadra risponde bene e il coach gestisce a dovere le rotazioni ampliate dalle belle prove di Stefanelli e Zucca, malgrado un Brown non in serata.