IL PRIMO TEMPO

IL PREPARTITA

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Rieti

Paganese

Arbitro

Ultimo aggiornamento: 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Settima di campionato allo stadio Manlio Scopigno: il Rieti sfida la Paganese.15'- Il Rieti prova a rispondere in contropiede. Zanchi spinge a sinistra e cambia lato per TIrelli, che sbaglia però il cross10'- Paganese pericolosa. Contropiede spinto da Gaeta, che arrivato al limite dell'area calcia alto con il sinistro5'- Avvio di gara equilibrato allo Scopigno. Squadre schierate con lo stesso schieramento: è 3-5-2.1'- Iniziata la gara allo Scopigno. Cambio dell'ultimo minuto per la Paganese, con Sbampato al posto di PanarielloIl Rieti vuole dare continuità ai risultati casalinghi dopo il pareggio contro il Potenza, che per il momento è l'unico punto conquistato in campionato. A Rieti arriva una paganese in gas dopo i cinque gol rifilati al Rende nel turno infrasettimanale. Mariani alla fine opta per un 3-5-2 adattabile ad un 3-4-1-2. Gigli, Granata e Aqulanti in difesa, esterni Esposito e Zanchi, in mezzo Zampa, Tirelli e Palma, davanti non c'è Beleck insieme a Marcheggiani ma De Paoli. Stesso modulo anche per la Paganese di Alessandro Erra, che affianca a Diop Alberti invece di Calil.: Pegorin; Aquilanti, Gigli, Granata; Esposito, Palma, Zampa, Tirelli, Zanchi; De Paoli, Marcheggiani. All. Mariani: Baiocco; Sbampato, Stendardo, Schiavino; Perri, Gaeta, Capece, Caccetta, Carotenuto; Alberti, Diop. All. Erra: Zucchetti di Foligno (Di Giacinto-Mannetti)