Appuntamento oggi, a Orvinio per i "piccoli cuochi".

La giornata "Chef per un giorno", organizzata dall'Osteria del Somaro, è in programma oggi, sabato 7 aprile dalle ore 15.30.

Poso prendere parte fino un massimo di 16 piccoli chef.

Verranno divisi in gruppi di 4 per i quattro piatti che dovranno presentare.

La preparazione si farà dalle 15,30 fino alle ore 18,30

Poi i bambini dovranno ritornare alle ore 20,30 inizio cena che serviranno loro stessi. Alla fine della serata ci saranno le premiazioni con la classificazione dei piatti dove ogni ospite seduto a tavola su un bigliettino esprimerà le preferenze in anonimo senza conoscere il nome dei bambini che hanno preparato i piatti.

1 premio T-shirt personalizzata

2 premio cappellino "

3 premio sacca nylon "

4 premio collarino ".

