Incidente Rosignano, auto travolge veicoli in coda: 3 morti e 6 feriti tra cui due bambini. Ipotesi malore alla guida

Un incidente al casello di Rosignano, nell'autostrada Roma-Genova, ha portato alla morte di tre persone e alla chiusura di un tratto dell'A12. Dalle prime informazioni sulla dinamica dell'incidente pare che un'auto, arrivata ad altissima velocità, si sia schiantata contro altre due macchine in coda e abbia provocato una carambola facendole ribaltare. I veicoli tamponati hanno letteralmente travolto, e distrutto, il casello. Il Tirreno riporta che l'automobilista che ha provocato l'incidente potrebbe aver avuto un malore e quindi potrebbe aver premuto sull'acceleratore inavvertitamente arrivando al casello non a bassa velocità, come è normale, bensì correndo. Questo spiegherebbe l'impatto violentissimo sulle altre auto e sul gabbiotto autostradale. Tra i feriti c'è anche il casellante. Nell'incidente sono coinvolti, fra gli altri, anche due bambini di tre e sei anni.

Incidente al casello dell'autostrada A12 all'altezza di Rosignano: tre morti

L'incidente è avvenuto all'altezza di Rosignano, in provincia di Livorno, intorno all'ora di pranzo.

L'intervento dei Vigili del fuoco è ancora in corso. La struttura del casello ha subito danni molto gravi: è praticamente distrutta.

Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori arrivati sul posto al casello autostradale della A12 di Rosignano, sarebbero deceduti due coniugi tedeschi, occupanti dell'auto che si è schiantata ad alta velocità su due mezzi in coda. Altre sei persone sono rimaste ferite in modo grave.

La terza vittima è un ragazzo a bordo di un'altra auto coinvolta nello schianto. Sul posto continua il lavoro della polizia stradale. I feriti sono sette e dalle prime informazioni non sarebbero in condizioni gravi.

Aggiornamenti sul traffico per chi sta viaggiando

Attualmente rimane chiuso al traffico il tratto tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano in direzione sud. Si registrano anche code a tratti tra Rosignano Marittimo e Collesalvetti (dal km 190.3 - Direzione: Genova) per veicolo in avaria.