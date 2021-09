Sabato 18 Settembre 2021, 12:48

RIETI - La ballerina reatina Susanna Salvi nominata étoile del Teatro dell'Opera di Roma.

Susanna Salvi e Michele Satriano, al termine della rappresentazione di "Notre-Dame de Paris", sono stati nominati rispettivamente étoile e primo ballerino del Teatro dell'Opera di Roma dalla direttrice del Corpo di Ballo Eleonora Abbagnato.



«Susanna è una ballerina perfetta per il repertorio classico, che ha sempre dimostrato grande professionalità e capacità tecniche ed ora di essere un'ottima interprete anche in questo repertorio per lei nuovo», ha dichiarato Abbagnato.