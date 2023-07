Allerta ondate di calore, attivo il piano per tutelare la popolazione più a rischio nel Reatino

RIETI - Da alcuni giorni nel Lazio è allerta ondate di calore. Nel week end che stiamo vivendo nelle principali città della nostra regione si potranno registrare temperature da bollino rosso. La Asl di Rieti ricorda che dallo scorso 1° luglio è operativo il Piano per tutelare dalle ondate di calore la popolazione più a rischio, rivolto alle persone dai 65 anni in su con l'obiettivo di garantire l'assistenza nelle giornate con le temperature più elevate.

La copertura assistenziale è assicurata dai medici di medicina generale che hanno aderito al piano di sorveglianza per affrontare l'emergenza caldo; ciascun soggetto a rischio è inserito nel programma attraverso una scheda personale. In sei città del Lazio sono attivi specifici sistemi di allarme con l'obiettivo di modulare gli interventi: Roma, Latina, Frosinone, Viterbo, Rieti e Civitavecchia.

I bollettini d'allarme sono pubblicati ogni giorno sul sito del Ministero della Salute a questo indirizzo www.salute.gov.it/caldo e sul sito del Dipartimento di epidemiologia del SSR - ASL Roma 1 - Lazio: www.deplazio.net e sulla APP Caldo e Salute disponibile per Android.

Il piano prevede una sorveglianza attiva sulla popolazione target, sulla base dei quattro diversi livelli di rischio definiti dal Dipartimento di Epidemiologia.

I medici di medicina generale possono includere i pazienti per tutto il periodo in cui il programma è attivo, privilegiando i pazienti con punteggio più elevato (livello 3 e 4).

In base alle condizioni climatiche di rischio per la salute (livello 1, livello 2 e livello 3 del bollettino HHWWS), il Medico di Medicina Generale (MMG) potrà effettuare la sorveglianza del paziente tramite accesso domiciliare.

Tra i dieci consigli utili per combattere il caldo si ricorda di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00), bere molta acqua e mangiare frutta fresca, vestire con indumenti di cotone, lino o fibre naturali (evitare le fibre sintetiche), ricordarsi di ventilare l’abitacolo prima di iniziare un viaggio, anche se la vettura è dotata di un impianto di ventilazione, offrire assistenza a persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti etc.) e segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. I dieci consigli utili per combattere il caldo sono presenti sul sito aziendale: https://www.asl.rieti.it/notizie-1/dettaglio-notizia/ondate-di-calore-piano-sanitario-per-lemergenza-caldo-estate-2023