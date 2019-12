RIETI - Dopo l'esame autoptico sulla salma di Valerio Amadio, che ha rilevato che l'uomo è morto a causa delle fiamme, ieri sono stati effettuati accertamenti chimici sui resti di indumenti e oggetti posti sotto sequestro.

Braulina Cozzula rimane, in stato d'arresto, ricoverata in ospedale.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, MERCOLEDI' 11 DICEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA