Irregolarità al Green Park, la Nuova Rieti Calcio "trasloca" di nuovo a Cantalice. Dionisi alle famiglie: «Stiamo cercando di risolvere»

RIETI - La Nuova Rieti Calcio trasloca nuovamente a Cantalice. Motivo? L'impossibilità di disputare gare ufficiali sul sintetico del Green Park La Foresta, oggetto principalmente di una serie di accertamenti burocratici su una parte del cantiere dichiarato non a norma da chi avrebbe dovuto rilasciare l'agibilità (in particolare sulla zona del campo a 9 e del parcheggio adiacente, ndr), costringerà la formazione di Stefano Lotto - capolista nel girone unico reatino di Terza categoria - a sfidare la Maglianese, domenica 15 dicembre (ore 15) sul sintetico di via Costa a Cantalice, come riportato nella nota divulgata oggi, 13 dicembre, dalla società.

"La decisione - scrivono - si è resa necessaria dopo la comunicazione della proprietà dell’indisponibilità del Green Park La Foresta. I lavori necessari, infatti, non sono terminati e le soluzioni trovate per l’impiego della struttura non hanno avuto i tempi tecnici per l’approvazione. Tuttavia, la proprietà dell’impianto, ha annunciato che si sta adoperando al massimo per la risoluzione del cantiere: i lavori sono in corso a tutt’oggi e procedono per il ritorno della piena disponibilità del Green Park La Foresta".

Da qualche giorno, infatti, grazie a un accordo sottoscritto con la proprietà del centro sportivo La Foresta - in particolar modo con la famiglia Iacoboni - gli atleti della scuola calcio, del settore giovanile e della prima squadra, possono allenarsi regolarmente sul campo a 11 e usufruire delle docce del centro stesso, ma questo almeno per il momento, non consente la disputa di gare ufficiali di alcuna categoria, motivo per il quale si sta rendendo necessario lo spostamento a Cantalice.

"Non prendiamoci in giro - ha spiegato Federico Dionisi, attaccante dell'Ascoli, creatore del progetto Green Park La Foresta nel corso della cena tenutasi domenica scorsa in un noto locale cittadino con tutti i componenti del settore giovanile e i rappresentanti delle loro famiglie - ci sono dei problemi e stiamo cercando di risolverli nel più breve tempo possibile. In attesa che ciò accada ci stiamo adoperando per ridurre al minimo i disagi, scusandoci sin d'ora sia coi ragazzi, che con i genitori".

Resta da capire, ora, quali saranno i reali tempi necessari per ripristinare l'agibilità totale (o anche parziale) del Green Park La Foresta e quando la prima squadra, nonché le giovanili potranno tornare a sfidare i rispettivi avversari di turno "in casa", anziché peregrinare in giro per la città dove, peraltro, la situazione impiantistica è a dir poco drammatica. Al di là del "Gudini" infatti, da Quattro Strade a Poggio Fidoni, da Casette al Macelletto, per trovare un campo idoneo e con tutte le certificazioni in regola diventa un'impresa.