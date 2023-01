Npc Foresta, resta a punteggio pieno l’U19 Silver. «Energia ed entusiasmo, è la strada giusta»

RIETI - Resta a punteggio pieno l’U19 Silver della Npc Sporthub Foresta Rieti che batte anche Città Futura nell’ottava giornata del girone B di categoria. Finisce 27-57 (parziali: 4-13; 11-18; 2-16; 10-10) in favore della formazione di coach Andrea Auletta. Match indirizzato già nei primi due quarti di gioco con gli amaranto celesti che vanno all’intervallo lungo in vantaggio di 16 lunghezze. Nel terzo periodo il gap si allarga ancor di più in un match senza più storia con la Npc che mette la partita in ghiacciaia. Primo posto in classifica consolidato con 16 punti in otto giornate. La Npc chiuderà il girone di andata giovedì prossimo, 26 gennaio, contro l’Omnia Roma sul parquet del Pala Cordoni (palla a due alle 20.30).

Le dichiarazioni



Coach Andrea Auletta commenta così la prestazione dei suoi: «ono particolarmente contento di questa vittoria - dice Andrea Auletta - i ragazzi sono stati mentalmente in partita con energia ed entusiasmo. È stata la miglior partita che potessimo fare. Sono contento che tutti i ragazzi abbiano dato il loro apporto, anche i 2006 che per la prima volta si affacciavano nel campionato under 19. E’ questa la strada giusta per provare a crescere individualmente sia a livello tecnico che caratterialmente per ogni singolo giocatore».

Il tabellino

Città Futura - Npc Sporthub Foresta Rieti 27-57

Npc Sporthub Foresta Rieti: Federici 3, Roversi 2, Molual 7, Rivoltella 6, Margarita, Marchiaro 5, Santoprete 4, Roversi 19, Bacary 4, Cocuccioni 9. All. Auletta