Npc, aria di campionato nel quadrangolare di Campli. C'è subito Jesi. Torna Cassar

RIETI - Aria di campionato per la Npc Rieti che torna in campo dopo il ko di Roseto: doppio impegno nella terza edizione del “Memorial Chicco Zorzi” al palasport di Campli. Una due giorni probante per Da Campo e compagni contro team di serie B nazionale. Reatini subito in campo oggi (ore 18) contro la Jesi Basket Academy, girone B, mentre l’altro incrocio del quadrangolare è la sfida delle 20 tra Chieti, anch’essa inserita nel girone B, e Sant’Antimo, che invece fa parte dello stesso raggruppamento della Npc in campionato. Le vincenti delle due semifinali si ritroveranno domani in finale (ore 20.30), mentre per le perdenti in palio c’è la gara valida per il terzo posto (ore 18). Il coach Ponticiello recupera Cassar, fuori a Roseto causa influenza, e spera di avere Cavallero in condizioni migliori.

Oggi subito la sfida contro Jesi, che è alla prima uscita nel proprio precampionato.

I marchigiani in panchina hanno riconfermato il coach Ghizzinardi, che per la prossima stagione potrà contare su un blocco della passata stagione, composto da ottimi giocatori per la categoria come Marulli, Merletto e Varaschin. Buon mercato quello messo a segno dalla società, con gli innesti tra gli esterni dell’ex Agrigento Bruno, dell’esperto Casagrande e del promettente Rossi. Gli under Carnevale e Nisi sono gli altri volti nuovi di una formazione che può puntare benissimo ai playoff nel proprio girone.