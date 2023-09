La Npc centra le final four di Supercoppa: Virtus Imola ko 76-67. Foto

RIETI - La Npc Rieti batte la Virtu Imola 76-67 e conquista le final four della Supercoppa di B Nazionale in programma a Montecatini sabato e domanica prossimi.

La tensione per l'importanza della partita si è sentita tutta nei primi cinque minuti. Fase di studio con tentativi da ambo le parti. Uno sfortunato Markovic prova diverse volte a segnarsi nel tabellino, ma nulla. Poi gli uomini di coach Ponticiello iniziano a macinare gioco e nella seconda parte della prima frazione infilano una serie di canestri fondamentali per chiudere sul 25-13. Ottimo Agostini con due triple.



A inizio secondo quarto si sblocca Markovic con la bomba del +15 Rieti.

La Npc va in controllo, girandola di cambi e tentativi da parte di Imola, resi tutti inoffensivi dalla difesa di casa. Con l'ingresso di Agostini i reatini ritrovano maggior slancio ed infilano quattro punti di fila. Score 43-24 a 15" dalla sirena lunga. Proprio sul finale di frazione Pietro Agostini recupera un rimbalzo e mette da due, diciottesimo punto per lui. Le squadre vanno al riposo sul 46-24.



Avvio di terzo quarto sottotono per Rieti che viene infilata per ben tre volte, Imola va sul -18. Time out di Ponticiello. Melchiorri da tre ristabilisce le distanze rianimando il PalaSojourner. Poi il blackout Rieti, i gialloneri diventano pericolosi in fase offensiva arrivando a tallonare i reatini sul -10. La bomba di Da Campo viene subito annullata dal canestro di Ohenhen per il 56 - 45.



Il quarto quarto si apre con due bombe da tre, di Bacchin e Cavallero, che risvegliano Rieti e la riportano sul +17. Il canestro di Imola viene immediatamente disintegrato da un'altra tripla di Cavallero che spezza il match.

Polemiche a 6:27 dalle fine pet un fallo non dato su Markovic. La partita si accende. Imola accorcia di nuovo sul -7. Rieti fatica, giallo eri sul -5, poi ancora Agostini da due, bomba di Imola che va sul -4, attimi concitati. I liberi messi a segno da Markovic fanno respirare la Npc, la tripla di Melchiorri la riporta sul +7. Time out di Ponticiello. La partita finisce qui, Rieti vince 76-67 e stacca il pass per Montecatini.