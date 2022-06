“L’amor che move il sole e l’altre stelle...”, la Notte Romantica nel borgo di Orvinio

RIETI - La 𝗡𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗥𝗼𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮 si terrà sabato 𝟮𝟱 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 dalle 18 nel suggestivo borgo di Orvinio.

«Lasciatevi trasportare dal romanticismo di Orvinio, dalle sue luci calde, dai vicoli, dalla storia che racconta ogni singola pietra, dall'aria fresca che carezza la pelle, dal cielo limpido con le sue stelle. Visitate il nostro borgo, troverete degli strumenti lasciati per l'occasione, oppure portate con voi nella visita al borgo lo strumento che suonate, scegliete un angolo, una via, una piazzetta: con la vostra musica parteciperete al Flash Mob "Unplugged" della Notte Romantica 2022».

«Potrete seguire il percorso che abbiamo pensato per voi, alla scoperta di Orvinio. Seguendo le postazioni musicali scoprirete il borgo, potrete ammirare in notturna gli storici affreschi del Cavalier Manenti, la mostra diffusa di Franco Marrocco.. Potrete allietare il vostro appetito e la vostra sete con le nostre attività ricettive pronte per l'occasione. Vi aspettiamo».