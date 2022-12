A Rieti la “Notte dei Makers”, protagonisti gli artisti reatini

RIETI - Diverse espressioni artistiche al centro della “Notte dei Makers” prevista per venerdì allo Spazio Attivo FabLab di Rieti, in via dell’elettronica, dalle 18.30 alle 22.30. Tanti gli artisti reatini, e non solo, coinvolti nell’iniziativa che si inserisce in un contesto più ampio come quello della Biennale MArteLive. Oltre all’esposizione, anche le performance dal vivo di danza contemporanea, body painting ed una jam session: tanti i linguaggi artistici che animeranno l’evento, svolto sotto il segno della contaminazione e dell’interazione tra le varie espressioni.





«Quelli che una volta erano tela, pennelli e cornici sono ora realtà virtuale e intelligenza artificiale. Le infinite possibilità del web rendono l’arte digitale e la offrono ad un pubblico sempre più vasto e in cerca di esperienze immersive ed interattive, in cui limiti ed ostacoli fisici vengono rimossi – commenta Maurizio Di Pasquale, responsabile di Spazio Attivo Rieti -Tramite la bellezza dell’arte, e la concretezza scientifica della tecnologia, aziende, professionisti, professori, studenti, makers possono finalmente collaborare e creare qualcosa di bello, di unico».Queste le ottime premesse della Notte dei Makers, che vedrà anche la partecipazione del Liceo Artistico “Calcagnadoro” di Rieti e, tra gli spettatori, diversi sindaci del territorio. Così l’associazione culturale Procult, il FabLab Regionale e gli Spazi Attivi di Lazio Innova danno vita ad un evento che sottolinea il grande valore dell’Arte in tutte le sue forme.