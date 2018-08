di Lorenzo Quirini

RIETI - Labro si prepara ad accogliere la Notte Bianca. A partire dalle 20.30 di stasera, il piccolo borgo medievale si animerà con una grande cena, preparata da diversi ristoratori, in Piazza Nobili Vitelleschi. Al tutto si aggiungerà una vasta gamma di spettacoli dal vivo, che andranno dalla musica al teatro, fino alla danza, per accontentare i gusti di tutti.



Una serata da passare in allegria, dentro un borgo ricco di storia e di bellezza, vero fiore all'occhiello per l'intera provincia reatina.



Artisti: Paolo Macedonio (tenore e chitarra), Duo Musicalia (chitarra, sax, voce), Kira la dea del fuoco, Asd Interamnatango (4 danzatori), Matteo Sperandio (violino), Valeria Parisi e Ivo Randaccio (Teatro LArtelabro), Daria Bicorgna (voce).



La direzione artistica è affidata a Valeria Parisi.

Domenica 26 Agosto 2018



