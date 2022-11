E' uno dei borghi più belli del Lazio: qui pietra, luce e acqua danno vita ad uno spettacolo unico

Mercoledì 23 Novembre 2022, 09:49

Il Lazio è una delle regioni italiane ricca di borghi e paesi da scoprire, dove la tradizione e la storia si fondono dando vita a luoghi suggestivi e unici. A qualche km da Roma, in provincia di Rieti, sorge un paese di nome Labro. Esso è abitato da circa un centinaio di persone ed è un posto rinato grazie al lavoro di un noto architetto. È caratterizzato da un castello e una chiesa che è centro di devozione popolare. Chiunque arrivi alla cima del paese ne rimarrà esterrefatto dalla sua bellezza, ma anche vedendo il borgo dal basso è possibile scoprire alcuni particolari. L'architetto Yvan Van Mosselvelde rimase sorpreso da così tanta bellezza che decise dedicare del tempo al borgo, restaurandolo. Oggi, molti turisti proveniente da ogni parte del mondo gli fanno visita. Qui pietra, luce, acqua danno vita ad uno spettacolo unico e inimitabile. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

