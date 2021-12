Labro delle Meraviglie, annullato il concerto del 2 gennaio al Teatro comunale

RIETI - Il concerto dal vivo dei musicisti Francesco e Sara Moretti in programma il 2 Gennaio 2022 al Teatro Comunale di Labro è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle nuove direttive legate al contenimento della diffusione del Covids-19 ed al repentino aumento dei contagi a Rieti e provincia.

«E’ stata una scelta difficile, ma abbiamo preferito tutelare la salute dei nostri concitadini e dei visitatori del nostro piccolo borgo - queste le parole del Sindaco di Labro Irene Urbani - Un evento che cercheremo al più presto di rimettere in calendario appena la situazione epidemiologica ce lo permetterà».

L’auspicio è quindi quello di poter ascoltare prima possibile i due fisarmonicisti che operano arrangiamenti ispirati alla musica classica, jazz e popolare.

Le iniziative legate a Labro delle Meraviglie proseguiranno on line come da calendario con le fiabe ed i racconti per accompagnare i più piccini in questo magico periodo delle feste.