Rieti, ancora interventi per risolvere danni e disagi per la neve nel Reatino

RIETI - Proseguono gli interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco di Rieti in tutto il territorio provinciale. Con l'arrivo dell'oscurità, senza sosta, si sta operando al Terminillo per liberare le vie ostruite dagli alberi e dai rami, spezzatesi dal peso della neve, e per mettere in sicurezza i tetti ricoperti pericolosamente dalla neve caduta copiosa in queste ultime ore.

Tra gli interventi, una squadra di soccorso, in via dei Bucaneve in località 'Pian de Valli', si sta dedicando ad eliminare sul tetto di un edificio la coltre di neve.

© RIPRODUZIONE RISERVATA