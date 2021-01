Rieti, interventi dei vigili del fuoco in tutto il Reatino dopo i danni e i disagi per il maltempo

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti, dei distaccamenti di Posta e di Poggio Mirteto, oltre al presidio giornaliero di Amatrice, per le avverse condizioni meteo di queste ultime ore, sono stati impegnati in una serie di interventi di soccorso riguardanti la messa in sicurezza di piccole frane e smottamenti, tagli di rami appesantiti dalla folta neve o pericolosamente finiti sulle linee elettriche, alberi caduti sulle sulle sedi stradali e recupero di autovetture rimaste impantanate nel fango.

Le località interessate dagli interventi di soccorso sono state nell'alto velino nei comuni e nelle frazioni di Borbona, Amatrice, Santa Giusta, Vallemare, Bacugno, Laculo, Cittareale e anche sulla Salaria per Ascoli, all'altezza del paese di Sigillo. Particolarmente difficoltoso si è rivelato l'intervento nel Comune di Castel Sant'Angelo per il traino di un TIR del peso di 420 quintali trovatosi fuori dalla sede stradale con la Salaria rimasta chiusa al traffico, durante le operazioni di soccorso, per circa due ore. Nella zona Sabina invece i Pompieri Mirtensi si sono adoperati nei Comuni e nelle frazioni di Fara in Sabina, Toffia, Poggio Catino, Magliano Sabino e Poggio Mirteto. Infine i Vigili del Fuoco della sede centrale sono dovuti intervenire, oltre che nel capoluogo, anche nei Comuni e nelle frazioni di Contigliano, Greccio, Torricella in Sabina, Poggio Fidoni, Sant'Elia, Poggio Perugino, Ornaro, Piè di Moggio, San Giovanni Reatino e infine sul Monte Terminillo. In linea le immagini di oggi di alcuni di questi interventi di soccorso.

Ultimo aggiornamento: 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA