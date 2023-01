Rieti, fitta nevicata ad Amatrice e nell'Alto Velino, fiocchi in Sabina. La situazione a Rieti / Il video

RIETI - Fitta nevicata ad Amatrice e nell'Alto Velino, fiocchi in Sabina.

La nevicata, iniziata nella tarda serata di domenica, si è estesa in parte della provincia reatina. Dall'Alto Velino, dove la neve è ormai di diversi centimetri, a Cittaducale, Rieti, Torricella in Sabina e in altre aree del Reatino.

In bassa Sabina, a partire da Fara Sabina e Poggio Mirteto, la pioggia ha lasciato spazio a qualche fiocco di neve che, per il momento, non attacca al suolo.

La situazione a Rieti. "Il Comune di Rieti è impegnato - spiega una nota del Comune di Rieti - fin dalle prime ore del mattino, nelle attività di pulizia delle strade su tutto il territorio comunale con tutto il personale e i mezzi disponibili del Magazzino comunale, di Asm, della Protezione Civile. In campo anche le pattuglie della Polizia Locale per il monitoraggio della viabilità in Città e nelle frazioni. L'Amministrazione comunale invita a mettersi alla guida soltanto in caso di assoluta necessità. L'Amministrazione comunale di Rieti, inoltre, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti con tempestività e dedizione e che continueranno ad essere in campo nelle prossime ore, nonostante dalla Regione Lazio non sia arrivato nessun avviso di condizioni meteorologiche avverse né di allerta riferiti alla Città e al territorio di Rieti".