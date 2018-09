di Daniela Melone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIETI - «Tutelare il riposo domenicale è un valore indiscutibile e oggi ancora più necessario». Parla così il vescovo di Rieti, Domenico Pompili che, conscio della situazione concreta che evolve di continuo, aggiunge: «Mettere in pausa gli esercizi commerciali alla domenica e lasciare che la piattaforma on-line continui indisturbata a lavorare vuol dire danneggiare il commercio di piccoli esercizi che rischiano di perdere quote di mercato e personale lasciato a casa. Per questo, in attesa che venga...