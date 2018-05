CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

RIETI - Nessun concorso in abuso d’ufficio può essere contestato agli imputati poiché, quando ottennero dal Comune di Greccio le licenze per noleggio con conducente, non potevano sapere se in precedenza erano stati commessi illeciti da parte di pubblici ufficiali nel predisporre le pratiche, motivo per cui manca la prova del loro comportamento doloso. E’ la linea comune sostenuta dalle decine di avvocati (solo ieri hanno arringato in trenta, tra loro i reatini Gianluca Coppo, Eusebio Graziosi e Rita Pezzotti) che...