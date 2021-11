Scuola Nbc, corso per dirigenti e funzionari

RIETI - È terminato nei giorni scorsi, presso la Scuola Interforze per la Difesa Nbc, il 20° Corso di Qualificazione Operativa di Base Cbrn (Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare) per Dirigenti, Ufficiali Superiori e Funzionari delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e di altre Amministrazioni Pubbliche.

Il corso, che ha visto partecipare 8 Ufficiali dell'Esercito Italiano, 5 della Marina Militare, 1 dell'Aeronautica Militare, 2 Funzionari della Polizia di Stato ed una dirigente civile della Nato, è stato sviluppato in una fase iniziale a distanza, in modalità on-line, e successivamente in fase residenziale presso la Scuola Nbc.

I frequentatori hanno potuto conoscere la struttura organizzativa della Difesa Cbrn Nazionale, apprendere i rischi connessi con la natura degli aggressivi Cbrn, acquisire gli strumenti per valutare le vulnerabilità e le possibili conseguenze di tali rischi sulle proprie forze al fine di poter adottare le opportune contromisure.

Le attività didattiche svolte hanno pienamente soddisfatto le aspettative del personale frequentatore; in particolare, è stata molto apprezzata la prova finale durante la quale i corsisti, divisi in gruppi di lavoro, si sono cimentati in un case study che ha permesso la condivisione delle differenti professionalità e lo scambio delle eterogenee esperienze dei singoli partecipanti.