RIETI - Il Friday Night Live del Be’er Sheva riparte alla grande dopo il successo “outdoor” con il Garden Be’er. È Nathalie ad aprire la stagione concertistica al pub in via Dei Pozzi. Un’altra artista conosciuta a livello nazionale passa per Rieti, portando con sé i suoi brani più amati e soprattutto quelli contenuti nel nuovo album “Into The Flow”.Natalia Beatrice Giannitrapani, in arte Nathalie, comincia il suo percorso con la sua prima band “I Damage Done”, facendosi anche apprezzare come solista. Il suo talento esplode già nei primi anni del 2000, quando la cantante arriva ad aprire importanti concerti e a collaborare con artisti come Max Gazzè e i La Crus. La vera svolta avviene però nel 2010, anno in cui Nathalie vince la IV edizione di X Factor con “In punta di piedi”, raggiungendo la fama in tutta Italia.L’anno successivo la troviamo invece sul palco dell’Ariston: è con il brano “Vivo Sospesa” che Nathalie partecipa al Festival di Sanremo, piazzandosi settima.Venerdì (9 novembre) potremo assistere al suo live in città, per conoscere i brani contenuti in “Into The Flow”, un concept album incentrato sull’acqua, che si preannuncia molto interessante e ricco di sorprese: senz’altro il modo migliore per inaugurare una nuova stagione concertistica all’interno del Be’er Sheva.