RIETI - Prosegue l’undicesima edizione di Primavera in Musica rassegna concertistica organizzata dall’Associazione Culturale di promozione sociale Musikologiamo. Presente anche quest’anno lo spazio dedicato ai giovani talenti musicali con il concerto di musica classica presso il suggestivo scenario della Chiesa di San Rufo a Rieti sabato 21 aprile alle 18.30 con l’esibizione di due giovani flautisti. Emanuele Orsini studente della scuola secondaria di I grado dell’I.C. Minervini-Sisti di Rieti e dell’ISSM “G. Briccialdi” di Terni, vincitore assoluto di Concorsi Nazionali e Internazionali come Città di Tarquinia (VT), Città di Castello (PG) e “Gian Galeazzo Visconti” di Roma. Filippo Vespaziani, studente del Liceo Scientifico C. Jucci di Rieti e del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma sede delocalizzata di Rieti, vincitore anche lui di numerosi concorsi nazionali. Ad accompagnarli ci saranno Sandro Sacco ed Emanuele Vespaziani al Flauto traverso e Vincenzo Grano al Violoncello in un programma che prevede musiche di Franz Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Saverio Mercadante e Georges Bizet. Al concerto l’ingresso è gratuito.

Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:54



