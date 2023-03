Museo civico, visita all’opera “San Leonardo libera un carcerato” di Antonio Gherardi

RIETI - A seguito della conferenza in programma sabato 11 marzo “Il barocco eclettico del reatino Antonio Gherardi”, a cura dello Storico dell’Arte Massimo Francucci, che si terrà alle ore 18 presso la Sala Elpidio Benedetti di Poggio Mirteto, nel cui Duomo è presente l’opera “Educazione di Maria Vergine”, un gruppo di visitatori sarà domenica 12 marzo 2023 al Museo Civico di Rieti per ammirare una delle opere più significative e importanti del percorso artistico di Antonio Gherardi, rappresentante “San Leonardo libera un carcerato” (olio su tela, 1698).

L’opera proveniente dalla Chiesa del Suffragio di Rieti, fu commissionata da canonico Giuseppe Angelotti per l’altare di famiglia. Nella tela, in un cartiglio in basso al centro, compare l’iscrizione con la data, il nome e lo stemma di famiglia: Joseph canonicus Angelottus Dominus donavit A.D. MDCXVIII. Il dipinto entrò a far parte della collezione civica nel 1945.