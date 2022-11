Museo Civico, gli studenti reatini assistono alle operazioni di restauro delle opere che saranno prestate alle Scuderie del Quirinale

RIETI - Al via oggi le visite al Museo Civico di Rieti, Sez. Storico-Artistica, per le classi scolastiche interessate ad assistere ai lavori di restauro delle opere museali che saranno prestate alle Scuderie del Quirinale per la mostra, dal titolo provvisorio “Operazione Salvataggio” in programma dal 14 dicembre al 10 aprile 2023 sotto l’egida del Ministero della Cultura.

Oggi è intervenuta una classe terza della Minervini-Sisti che hanno potuto assistere ad una dettagliata spiegazione a cura della restauratrice Martina Comis, di tutte le fasi che compongono il percorso di Restauro dei dipinti su tavola.

L’iniziativa, voluta dall’assessore alla cultura e alla scuola Letizia Rosati, proseguirà nei prossimi giorn