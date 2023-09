Lunedì 4 Settembre 2023, 00:10

RIETI - La presenza di un autovelox incide, e non poco, sugli introiti per le multe stradali. E così si oscilla dagli oltre tre milioni per Rieti a poche centinaia di euro per i Comuni più piccoli. Come ogni anno, i Comuni indicano al ministero dell’Interno le entrate dalle contravvenzioni stradali. Un rapporto con sensibili differenze tra i 73 Enti che compongono la provincia reatina, con alcune premesse: non tutti i Comuni sono presenti nel database del ministero e, per alcuni, i dati sono unitari con altri Enti, in quanto il servizio viene espletato tra due o più Comuni. Le sanzioni per eccesso di velocità comprendono sia quelle rilevate tramite autovelox che quelle classiche.

I dati. Il Comune di Rieti, per l’anno 2022, indica entrate per multe stradali per 3.096.273,54 euro, di cui 2.116.289,82 per violazioni dei limiti di velocità. Nel territorio comunale sono due gli autovelox, a partire da quello posto sulla Rieti-Terni, mentre il secondo, sul raccordo tra la superstrada e la Salaria, vicino Villa Reatina, è di più recente attivazione.

Quota alta anche a Poggio Moiano, che vede un autovelox sulla Salaria, in direzione Rieti: per questo Comune, gli introiti nel 2022 sono stati di 570.000 euro, di cui 450.000 per violazione dei limiti di velocità. A Magliano Sabina - che include anche un tratto autostradale - si arriva a 546.624,55 euro, di cui 316.681,03 per eccesso di velocità. Se per Montenero, che ospita un autovelox in direzione Roma, i dati non sono al momento disponibili, in altre realtà si scende: Fara in Sabina, secondo Comune della provincia, che non ha autovelox fissi, ha visto introiti per 43.155,90 euro, di cui 29.000 per gli eccessi di velocità mentre ad Antrodoco, proprio le violazioni sui limiti hanno portato a entrate per 10.650 euro. A Stimigliano si raggiungono 60.296,10 euro.

Nel territorio. Le quote si riducono drasticamente in altre realtà, come ad esempio a Montopoli, Forano, Poggio Mirteto, Cantalupo, Tarano e Salisano, nell’Unione Comuni bassa Sabina, con 1.494,29 euro. A Borgo Velino, le entrate 2022 sono state di 5.400 euro, nella vicina Castel Sant’Angelo di 1.171,70 euro, di cui 788,80 per eccesso di velocità. Sono 383 gli euro di entrate a Leonessa, mentre a Posta si scende a 82,20 euro. A Rocca Sinibalda si risale a 290,70 euro e a Scandriglia a 861,40 euro e a Torricella in Sabina a 871,30 euro.