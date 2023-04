RIETI - Sarà attivo da lunedì prossimo primo maggio, il nuovo autovelox sulla Salaria, al chilometro 60,926, in direzione Rieti.

Come anticipato nei giorni scorsi, questo nuovo autovelox, attivo nel territorio comunale di Torricella in Sabina, sarà in funzione in modalità alternata con quello sempre sulla Salaria, nel territorio di Poggio Moianoi, in direzione Rieti.

Il limite di velocità è di 70 chilometri orari.