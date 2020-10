RIETI - Farà la sua prima tappa a Rieti la staffetta organizzata dall’associazione “Tuttinsieme per Elena”, fondata da Graziella Viviano, madre di Elena Aubry, che ha perso la vita in moto. L’evento che si concluderà il prossimo 15 novembre in coincidenza con la giornata in cui si ricordano le vittime della strada. Un percorso che motociclisti e bikers di tutt’Italia, in partenza da Nord a Sud, copriranno scambiandosi un cuscino a forma di stella sulla quali verranno apposti i nomi delle località che ospiteranno la tappa.

Le prime tappe del percorso verso Nord vedranno protagonisti gli “Angeli in Moto” di Roma e Rieti che si scambieranno la “Stella del Nord” a Rieti intorno alle 13.30 davanti al Monumento alla Lira. Subito dopo i motociclisti reatini andranno ad incontrare e fare lo scambio con la sezione di Terni di AiM presso la targa ricordo dedicata all’indimenticato campione di motociclismo ternano Libero Liberati lungo la SS 209 Valnerina, nei pressi di Cervara, dove perse la vita in un incidente nel corso di un allenamento. Nella stessa giornata passerà da Antrodoco anche la “Stella del Sud” che verrà consegnata alla Sezione de L’Aquila di Angeli in Moto per proseguire poi il suo viaggio verso l’Abruzzo e le altre regioni del Sud.

«In questo periodo, purtroppo interessato dalla emergenza Covid – spiegano dall’associazione - non si è voluta comunque abbassare la guardia sulla sicurezza stradale. Quest'anno, assieme al grande gruppo spontaneo di associazioni Bikers ‘Tuttinsieme con Elena’ abbiamo pensato ad una iniziativa che, nel rispetto della legge e salute di tutti, ci permettesse di onorare i caduti delle nostre strade, mantenendo sempre alta l'attenzione sulla sicurezza stradale e la vita dei cittadini: ‘le stelle’. Delle ambasciatrici di luce, che gireranno per l'Italia, una a Nord, una a Sud e nella Sardegna».

Sarà possibile seguire ogni tappa grazie ad un video collegamento trasmesso in diretta sui social, in colloquio tra Graziella e i partecipanti sul posto. Dal ricordo dei propri cari alla situazione della città sotto il profilo sicurezza stradale e molto altro. Il 15 Novembre le tre stelle arriveranno a Roma.

