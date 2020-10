Rieti, Mattia Annibaldi brucia le tappe, una vittoria dopo l'altra e il titolo regionale cadetti. Foto

RIETI - Ha 10 anni e frequenta la V elementare a Casperia, suo paese di origine, Mattia Annibaldi, un campione in erba, verrebbe da dire un “predestinato” a giudicare dai risultati ottenuti finora con la moto, sua grande passione, con la quale sta bruciando le tappe mettendosi in luce ad ogni competizione. Ora Mattia Annibaldi dopo la vittoria di domenica scorsa nella tappa di Colle di Tora si è laureato Campione Regionale minienduro nella categoria Cadetti.

Il percorso

Il successo è arrivato l termine di un percorso di 4 tappe iniziato in Umbria a Magione, poi Fiuggi, quindi Graffignano ed infine Colle di Tora dove ha corso l'ultima gara del campionato a correndo con la sua Ktm 65, nella categoria cadetti. Mattia è arrivato ad u meritato successo inseguito da due anni non fortunati e costellati da infortuni, che gli avevano fatto rinviare il successo. Malgrado gli infortuni il piccolo Mattia non ha mai perso smalto e determinazione e ora conquista il titolo di campione regionale 2020 nel minienduro categoria Cadetti dopo una stagione da incorniciare in una categoria molto combattuta.

Gli obiettivi

Un plauso al suo allenatore Andrea Benedetti, un professionistaal quale Mattia deve molto per la passione e la determinazione con cui ha saputo seguirlo in questi anni e alla famiglia dal papà Antonello alla mamma Sara è arrivato dal suo team, per l'impegno profuso, coi ringraziamenti da parte di tutti al suo motoclub, Ammotora, che lo ha accompagnato durante tutto il campionato. Per Mattia ora si prepara il grande salto nel 2021, un anno dove lo attendono nuove sfide in campo nazionale per cercare di entrare nella élite dei campioni anche nelle categorie di livello superiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA