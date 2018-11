Taekwondo, agli Europei cadetti in Spagna in gara i latinensi Dennis Baretta e Noemi Manzolli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel week-end occhi puntati sui campionati europei cadetti, con due portacolori del Taekwondo 16 Latina. Sul quadrato di Marina D'Or, a Oropesa del Mar (piccolo comune spagnolo nella comunità autonoma Valenciana) saranno in gara Dennis Baretta (-49 kg) e Noemi Manzolli (-44 kg). Baretta, campione italiano, che ha vinto l’Austria Open e medagliato alla President Cup, esordirà nel suo tabellone nella giornata di sabato, mentre la Manzolli, anche lei tricolore in carica (affermazioni anche nella Coppa italia e nell’Austria Open) farà il suo debutto venerdì. In Spagna c’è anche il maestro del Taekwondo 16 di Latina Giovanni Lo Pinto, tecnico anche della Nazionale italiana. “Ormai siamo una bella realtà con tanti campioni nazionali e una palestra ben affermata – afferma la presidente del club Piera Liciani – I ragazzi si sono allenati duramente per raggiungere questo obiettivo anche tra mille sacrifici e per il nostro movimento è sicuramente un gran bel traguardo.