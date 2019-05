© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Studentesca Rieti al maschile si aggiudica il titolo regionale dei Campionati di Società cadetti che si assegnava nelle gare del Raul Guidobaldi di Rieti. In una due giorni fortemente rallentata dalle incessanti piogge due i reatini protagonisti: Jacopo Capasso nei 300hs che sulla pista di casa fa registrare il tempo di 39,52 e Mattia Furlani che nell'alto vince con 1,92 . Per entrambi un risultato che vale la miglior prestazione stagionale in Italia. Sempre al maschile va a Gabrielangelo Brodone la gara dei 150 con 17.80 (-0.9). Bene Gianmarco Di Filippo che getta il peso a 13,10. Nei cadetti primo posto per l'Atletica Studentesca Milardi con 136 punti, seconde le Fiamme Gialle Simoni con 134, terza la Lib.Atl. Castelgandolfo Albano con 114. Nelle cadette, prima la società delle Fiamme Gialle Simoni (153), davanti a Studentesca Milardi Rieti (113) e Acsi Italia Atletica (113).