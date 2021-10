Titolo italiano cadetti nel salto in alto per la ghanese Emmanuela Osei Bonsu: la ragazza si allena a Formia

Sabato 2 Ottobre 2021, 19:52

Inizia alla grande per la rappresentativa del Lazio il campionato italiano cadetti di atletica leggera. Fra i titoli assegnati oggi - 2 ottobre - a Parma spicca la medaglia d'oro nel salto in alto femminile di Emmanuela Osei Bosu, la ragazza di origine ghanese, che con un personale migliorato di un centimetro, ha valicato l'asticella a 1.62 dominando la scena in virtù di zero errori alla misura che l'ha incoronata sulla lombarda Greta Vuolo, che ha tentennato a 1.62 e poi ha compiuto tre errori a 1.65 come la pontina. Osei Bonsu, che abita in Campania ma si allena a Formia al Centro di Preparazione Olimpica "Bruno Zauli", si era migliorata a Rieti proprio quest'anno arrivando a 1,61. La giovanissima classe 2007 è seguita dal tecnico Gianluca Muzzi e da Barbara Panno.

«Un centimetro significa tanto, ecco cosa ho pensato quando ho saltato - racconta felice Emmanuela - ho iniziato atletica perché volevo fare uno sport, spronata da mamma. Mi è piaciuta subito». Osei Bonsu frequenta il liceo linguistico a Formia.

In evidenza nel salto triplo anche Luca Capotosto che ha chiuso ottavo in finale con il neo personale di 12.89.