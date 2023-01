Gli espositori della mostra mercato per il presepio ringraziano il Comune di Greccio

RIETI - Come artigiani ed espositori partecipanti alla XXIV edizione della mostra mercato dell’artigianato e dell’oggettistica del Presepio di Greccio, «vogliamo esprimere la nostra grande soddisfazione per la riuscita di questa manifestazione. Migliaia sono state le presenze, provenienti da tutto il mondo, che hanno animato il borgo e affollato le nostre “casette”. Essere qui a Natale, per un periodo così lungo, è sicuramente un impegno, ma oggi, possiamo dire essere felici di aver contribuito a questo grande successo. Ci teniamo a ringraziare l’amministrazione comunale di Greccio che ha organizzato questa manifestazione, tanto importante quanto difficile da gestire. Siamo entrati nell’anno dell’ottavo centenario del primo presepe e noi ci impegneremo per essere ancora qui, con i nostri prodotti completamente artigianali e con le nostre specialità gastronomiche, tipiche del territorio, ad attendere i tantissimi turisti che sicuramente verranno a visitare Greccio, il Santuario francescano e la “nostra” mostra mercato».