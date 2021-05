Rieti, uomo trovato senza vita sotto un ponte: probabile un gesto volontario

RIETI - Dramma a Capradosso, frazione del Comune di Petrella Salto nel Cicolano: il corpo di un uomo senza vita è stato ritrovato ai piedi del ponte stradale della Strada provinciale 22. Si tratta di un 60enne originario di Fara in Sabina. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto per l'uomo non c'era piu nulla da fare e ne è stato constatato il decesso sul luogo del ritrovamento raggiunto dal personale del 118 attraverso un sentiero percorribile a piedi.

A Capradosso sono anche intervenuti i carabinieri del locale comando stazione al fine di valutare l'accaduto e accertare gli avvenimenti che hanno portato alla morte dell'uomo. Si indaga ora sul dramma anche se il decesso dell'uomo sembrerebbe il frutto di un gesto volontario.



