Casaprota, scompare a 72 anni il luogotenente in congedo dei carabinieri Sergio Filippi

RIETI - Dopo aver lottato tenacemente contro una grave malattia che lo aveva aggredito qualche mese fa, si è spento il Luogotenente dei Carabinieri in congedo Sergio Filippi, Presidente della Sezione A.N.C. “Antonio Filippi” di Casaprota.

72enne, originario del luogo, spostato con tre figli, nella sua lunga e brillante carriera, dopo aver frequentato la Scuola Sottufficiali, ha prestato servizio in diversi reparti nel nord Italia, in particolare alla Sezione Anticrimine di Milano quale collaboratore del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Todi (PG) quale Comandante della locale Stazione, per poi approdare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Aveva quindi deciso di trascorrere la sua meritata pensione nel Comune d’origine.

Al figlio Alessandro, Maresciallo Maggiore, addetto alla Sezione Amministrativa del Comando Provinciale, alla moglie Griselda, e ai famigliari tutti, le condoglianze e la vicinanza dei Carabinieri in servizio e in congedo della provincia.

Le esequie di Sergio Filippi saranno celebrate domani, domenica 5 febbraio alle ore 14.30, presso la chiesa di San Michele Arcangelo di Casaprota.