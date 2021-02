Magliano Sabina, addio al giovane dipendente del Comune Pierluigi Magnoni

RIETI - "È proprio vero, non si muore di solo covid ed è proprio vero, sono i migliori che se ne vanno". Sono alcune delle parole con cui il sindaco di Magliano Sabina ha voluto salutare il responsabile dell'Ufficio Tributi Pierluigi Magnoni morto in ospedale la scorsa notte. Magnoni da qualche tempo stava lottando contro una malattia che nonostante un quadro clinico compresso, negli ultimi giorni, sembrava volgere ad un miglioramento tanto da aver anche rassicirato amici e colleghi in videochiamata. Purtroppo però non ce l'ha fatta e si è spento all'età di 48 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA