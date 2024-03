Giovedì 14 Marzo 2024, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 08:44

Assessore Marco Iapadre cosa si aspetta dalla nuova ztl?

«Un centro più vivibile è un bene per tutti: per i residenti, per chi vi passeggia, per i commercianti. Se quindi c'è bisogno che qualcuno cambi le proprie abitudini, che lo faccia per il bene suo e del salotto buono della città». La considera una vera rivoluzione per la città?

«Si è parlato tante volte negli ultimi vent'anni di tagliare i permessi prosegue l'assessore ma nessuno l'ha fatto. La nostra scelta di ridurre i pass nella giungla delle autorizzazioni concesse in questi anni non è andata nella direzione di cercare il consenso ma di fare la cosa giusta: quella di migliorare la vivibilità del centro».

Se il cambiamento sarà significativo, la partenza come sarà?

«L'obiettivo, per lo meno nella fase d'avvio, non sarà quello di "fare cassa" ma di "educare". Ho chiesto di avere un periodo di tolleranza di un mese , stiamo aspettando il parere tecnico per capire se questo è fattibile o meno. Ho anche chiesto di avere un presidio, in determinate ore, della polizia locale per informare i cittadini e sensibilizzarli sul nuovo regolamento».

Come avverrà il passaggio dai vecchi ai nuovi permessi?.

«I primi avvisi via sms sono già arrivati agli utenti dice ancora l'assessore alla viabilità altri arriveranno in prossimità della scadenza dei pass che sarà graduale e partirà solo il 15 aprille».

Intanto proprio in questi giorni sono giunti in Comune i risultati del report consuntivo sulle multe elevate in ztl. Stando ai dati sono state 26.362 le targhe che hanno "bucato" la ztl. Aumenteranno ancora le multe?

«La ztl con meno permessi consentirà di attuare tutte quelle politiche di rivitalizzazione del centro cittadino che vogliamo portare avanti- e che passano per il decoro, la pulizia, la sicurezza, le manifestazioni attrattive, gli allestimenti tematici delle nostre piazze in concomitanza con le festività». Per quanto riguarda le altre novità, l'allargamento delle zone interdette porterà a dire definitivamente addio alle auto a Corso Tacito.

«Abbiamo raddoppiato le aree esistenti (da 20mila a 40mila metri quadrati di superficie ndr) includendo tutto Corso Tacito, una parte di Corso Vecchio, un tratto di via Roma, via Fratti e largo don Minzoni».

Non si estende, invece, la ztl, che cosa cambierà dal 15 marzo?

«Abbiamo cancellato la ztl in via Guglielmi -che di fatto è solo un parcheggio e non ha senso che esista, ma per le richieste di chiarimenti a Terni Reti ha realizzato un pieghevole con tutte le novità e le indicazioni per essere in linea con il nuovo regolamento