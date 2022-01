RIETI - E' morto Franco Riganelli, fondatore della Rimac srl, azienda con sede a Santa Rufina (e anche a L'Aquila e Guidonia Montecelio) che opera nella vendita, nel noleggio e nell'assistenza di macchine ed attrezzature movimento terra, stradali, edili, per la demolizione e per il sollevamento. Sulla pagina facebook dell'azienda il post sulla scomparsa del fondatore: «Diamo il triste annuncio che nella notte del 3 gennaio, nell'intimità della sua famiglia, si è spento serenamente all'età di 83 anni il nostro fondatore, Franco Riganelli. Le esequie si svolgeranno domani, 5 gennaio 2022 alle ore 15,30 nella Cattedrale di Rieti, in Piazza Cesare Battisti».