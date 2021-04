Non risponde ai familiari: uomo trovato morto in un'abitazione

RIETI - Inutile l'intervento degli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che la rituale constatazione di morte.

Dramma a Poggio Moiano dove è stato rinvenuto, tra le mura domestiche di un appartamento situato in prossimità del centro storico del paese, il corpo senza vita di un 60enne.

Da alcuni giorni non rispondeva e i familiari non erano riusciti più a contattarlo così si sono rivolti ai militari dell'Arma di stanza a Poggio Moiano preoccupati e in ansia per la sorte dell'uomo e per quello strano silenzio.

Una volta dentro l'abitazione il tragico rinvenimento del corpo. Il personale medico del 118 all'esito di una sommaria ricognizione cadaverica ha ufficializzato il decesso escludendo cause traumatiche o violente. La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.

Da quanto appreso il rinvenimento della salma sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri tra la costernazione e il dolore dei vicini mentre il decesso risalirebbe ad alcuni giorni prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA