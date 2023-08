Distrutta dalle fiamme questa mattina, venerdì 4 agosto, una casa rurale abbandonata a Villa Santo Stefano. I vigili del fuoco sono intervenuti a a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112.

Sono intervenute 7 unità e 3 mezzi dei vigili del fuoco. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Intervenuti anche i carabinieri per le verifiche del caso.