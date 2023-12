Abitazione a fuoco: disabile salvato dagli avventori di un bar

Gran lavoro ieri mattina dei vigili del fuoco per domare un incendio in un’abitazione a due piani a Preturo, frazione dell'Aquila, scoppiato per un corto circuito. A mettere in salvo uno dei due occupanti dell’abitazione, un disabile, alcuni avventori di un bar nelle vicinanze quando si sono resi conto di quanto stava accadendo. I vigili del fuco hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona. Indaga la polizia.