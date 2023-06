RIETI - Domenica a Montebuono torna la tradizionale ascesa all’eremo di San Benedetto. Quest’anno l’evento che costituisce ormai una tradizione avrà un significato particolare dal momento che durante la giornata verrà benedetta una targa in marmo in memoria di Stefano Lucchetti detto “Furia” che lo scorso anno, di ritorno dalla festa (era il 5 giugno), restò vittima di un incidente col trattore col quale stava discendendo dall’eremo e perse la vita. Don Quintilio Bonapace, parroco di Montebuono ha reso noto il programma della giornata di domenica che arriva dopo un weekend a tutta musica con la festa, domani e sabato che vedrà una serie di concerti ed esibizioni nelle piazze e vie di Montebuono per la festa della Musica.

La Festa della Musica. Domani e sabato a Montebuono tra stand di artigianato e la riapertura del forno comunale e punto ristoro sarà la musica grande protagonista.

Domani in piazza Umberto I concerto della Filarmonica Verdi di Montebuono diretta dal maestro Luca Pacifici. Sabato mattina alle 10.30 in centro suona la Black Brass Band, alle 17 Alma Saxophone quartet; alle 19 Eugenio Renzetti (trombone) e Pietro Ciancaglini (contabasso) alle 21 il concerto degli Sbronzi di Riace.

L’escursione - pellegrinaggio. Il programma dell’escursione - pellegrinaggio all’eremo di San Benedetto, domenica 25 giugno prevede la partenza alle 6.45 dalla Chiesa di Santa Maria Assunta (chi non ce la fa aspetta a San Sebastiano verso le 7.15). La Santa Messa è prevista alle 10.30 e a seguire ci si recherà sul luogo dove è stato apposto un cippo (nella foto) in ricordo di Stefano Lucchetti per un attimo di preghiera e per la benedizione del cippo. Poi come vuole la tradizione l’attimo conviviale prima di tornare, il pomeriggio, a piedi o con jeep, trattori e altri mezzi fino al paese.