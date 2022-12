Giovedì 8 Dicembre 2022, 08:37

FOLIGNO - Oggi torna a risplendere la Stella Cometa di Pale. Dopo alcuni anni nei quali, a causa anche della pandemia, la Cometa di Pale piccola frazione di Foligno arroccata sotto l’omonimo monte è rimasta spenta e silente stante anche l’impossibilità degli interventi manutentivi e di messa in sicurezza, oggi intorno alle ore 18 dopo le funzioni religiose che si terranno alle 17 anche in preparazione al Natale, tornerà a risplendere in tutto il suo fulgore. «La Stella Cometa – viene spiegato - è collocata sopra l’Eremo di Santa Maria Giacobbe, struttura antica di notevole pregio e segnalata tra i Beni protetti e vincolati dalla Soprintendenza regionale. Il tutto grazie ad una elargizione condivisa dal Rotary Club di Foligno, da alcuni privati benefattori, e dalla parrocchia di San Biagio di Pale, che ha organizzato per l’occasione una serata con concerto finale d’organo con il maestro Francesco Corrias che si terrà dopo la funzione religiosa. Durante il concerto partirà dalla piazzetta antistante la parrocchia di Pale una fiaccola che i custodi porteranno all’Eremo di Santa Maria Giacobbe ed il cui arrivo all’Eremo potrà essere seguito dal sagrato della chiesa. Contemporaneamente al loro arrivo, avverrà, dopo alcuni anni , l’accensione della Stella cometa, che tornerà ad illuminarsi segnalando così luminosamente la via di accesso alla Valle del Menotre; l’evento si festeggerà, a seguito alla sua riaccensione, con un brindisi augurale organizzato dal parroco e dagli abitanti della frazione - è la conclusione - a cui i cittadini sono invitati». «Chi viaggia per la strada statale 77 avvicinandosi a Pale , rimane colpito da un Eremo protetto in un incavo tra le rocce dell’aspra montagna del Sasso di Pale”. A spiegarlo è la stessa comunità di Pale attraverso il sito Internet www.paledifoligno.it “Del Santuario – viene ricordato - , si hanno notizie dal 1295 quando nel censimento delle chiese della Diocesi di Foligno viene menzionato per la prima volta il santuario di Santa Maria Giacobbe in Pale,è uno dei numerosi Santuari Terapeutici di frontiera della montagna folignate. Partendo dal paese di Pale dopo aver costeggiato l’omonimo monte, seguendo una piccola strada in salita segnata con 14 stazioni della Via Crucis si giunge all’Eremo di S. Maria Giacobbe ad un’altezza di 525 metri sul livello del mare». Il resto è tutto da vivere e scoprire. Intanto il Comune ha reso noto che: «ci saranno attivate navette da Casenove a Rasiglia per il Ponte dell’Immacolata e nel periodo natalizio. Il servizio di trasporto è gratuito». «In occasione del ponte dell’Immacolata e nel periodo natalizio - spiegano da Palazzo Comunale -verrà attivato il servizio di navetta da Casenove a Rasiglia. In particolare il servizio, gratuito, predisposto dal Comune di Foligno, sarà in funzione nelle seguenti giornate: 8/9/10/1125/26 dicembre e 6/7/8 gennaio. La navetta partirà dal parcheggio di Casenove fino a Rasiglia, a partire dalle 9 ogni mezz’ora fino alle 18.30 - con breve interruzione intorno alle 14 - percorso inverso dalle 9.15 alle 18.45. In questo modo sarà possibile evitare di affollare l’area intorno a Rasiglia in cui è previsto un particolare afflusso di turisti nel periodo delle festività».