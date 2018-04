di Massimo Cavoli

RIETI - La Sabinapol, dopo ottantaquattro anni (la società fu fondata nel 1934), cambia nome e diventa Mondialpol, assorbita da uno dei gruppi di vigilanza più importanti in Italia. Il passaggio tra i due istituti, se saranno perfezionati in tempo tutti gli adempimenti amministrativi, è fissato per il 1 maggio, anche se la nuova società è già operativa nella sede di via Villa Mari. Rieti perde così un altro pezzo della sua storia, legata alla figura degli «sceriffi privati», dopo che...