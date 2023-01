RIETI - Il 12 gennaio alle 10 il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernin, sarà a Rieti per l’inaugurazione del Polo Didattico interateneo, in via delle Fontanelle.

«Un segnale di attenzione per la rinnovata università reatina, proiettata verso un futuro di nuove opportunità», si legge nella nota di Forza Italia Rieti.