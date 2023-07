Lunedì 31 Luglio 2023, 00:10

RIETI - ​Ancora una visita nella provincia reatina per il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Questa volta, l’occasione è stata la festa della montagna che si è svolta ieri sull’altopiano di Rascino, nel Cicolano. «Cultura e natura binomio della bellezza italiana - ha sottolineato Sangiuliano. - La bellezza dell’Italia è fatta di cultura nelle sue multiformi articolazioni, ma anche di paesaggio, quel paesaggio che Benedetto Croce definì il volto amato della Patria. Dobbiamo lavorare per valorizzare cultura e natura, che in Italia sono un binomio eccezionale».

Alla festa della montagna, appuntamento annuale in questo angolo del Cicolano - che richiama numerosi visitatori - oltre al ministro, hanno partecipato alcuni sindaci del Cicolano e di altre zone del Reatino, da Gaetano Micaloni di Petrella Salto a Filippo Lucentini di Fiamignano, da Mariano Calisse di Borgorose e Irene Urbani di Labro, a Michele Paniconi di Rivodutri e Camillo Gerbino di Varco Sabino.

Per Sangiuliano, si è trattato dell’ennesima visita nella provincia reatina da quando è il responsabile della Cultura, da meno di un anno. Lo scorso febbraio, prese parte, in via informale, alla cerimonia e alla processione per Santa Filippa Mareri, a Borgo San Pietro. Ancora il Cicolano meta di un’altra visita del ministro, alla fine dello scorso dicembre, questa volta a Petrella Salto, con visita della frazione San Martino. Già all’inizio di novembre, si era recato nella piccola frazione del Comune del Cicolano. Senza dimenticare, all’inizio di dicembre 2022, la visita ufficiale a Rieti, con il lancio della proposta di candidare il capoluogo della Sabina a città della Cultura, anche per l’importanza che Rieti, Greccio e l’intera provincia reatina - con i santuari francescani - assumono per la nascita del presepe, realizzato per la prima volta da San Francesco a Greccio, nel 1223.